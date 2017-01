Theresa May vil ha en regelbasert global orden

– Jeg tror sterkt på en regelbasert globalt orden, sa May da hun holdt tale for Verdens økonomiske forum i Davos.

– Vi må opprettholde institusjonene som gjør det mulig for verdens land å samarbeide, og vi må fortsette å fremme internasjonalt samarbeid der hvor det er mulig, sa hun.

Den britiske statsministeren trakk fram FN, NATO, IMF og Verdensbanken som viktige institusjoner.

– Medlemskap i disse organisasjonene forsterker samtlige medlemmers evne til å fremme fellesgoder som fred, velstand og sikkerhet, sa hun.

Ifølge May er forrige århundres verdenskriger en dyster påminnelse om hvor farlig verden blir når slike institusjoner mangler. Hun gjorde det også klart at det er i Storbritannias interesse at EU lykkes, selv om britene nå trekker seg ut. (©NTB)