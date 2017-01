Rekordmange journalister drept i Afghanistan i 2016

Minst 13 pressefolk ble drept i Afghanistan i fjor, opplyser den afghanske journalistorganisasjonen AJSC. Taliban sto for ti av drapene.

AJSC rapporterer videre om 101 tilfeller av vold mot mediene. Det er en økning på 38 prosent fra 2015.

– Økningen i volden og i drapene gjør at Afghanistan ligger på andre plass på listen over farlige land, vi ligger nå bare etter Syria, sier leder av AJSC, Najib Sharifi.

EU har bedt regjeringen i Afghanistan om å sørge for at gjerningsmennene bak drapene og volden blir pågrepet og stilt for retten. (©NTB)