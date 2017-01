Politikere samles til ytre høyre-konferanse

Konferansen holdes i den tyske byen Koblenz, og det er tyske Alternativ for Tyskland (AfD) som er vertskap for det som omtales som et «Europeisk mot-møte».

I tillegg til Nasjonal fronts ledere Marine Le Pen, deltar blant andre nederlandske Geert Wilders fra det sterkt innvandringskritiske partiet PVV og Matteo Salvini fra det italienske ytre høyre-partiet Lega Nord på konferansen som holdes lørdag.

Dagen før tas Donald Trump i ed som USAs neste president, og Wilders spilte på forretningsmannens kjente valgkampslagord da han brukte emneknaggen «WeWillMakeOurCountriesGreatAgain» for å kunngjøre møtet.

– Målet er å snakke om frihet for Europa og europeere. La oss bryte fri fra EUs tvangstrøye og globalisering, sier Ludovic de Danne, en av Le Pens rådgivere.

De Danne sier Le Pen kommer til å bruke talen sin til å blant annet kritisere innvandringspolitikken til Tysklands statsminister Angela Merkel. (©NTB)