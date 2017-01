Moderaterna åpner for å felle Sveriges regjering

Regjeringen kan felles allerede i høst hvis Sverigedemokraterna (SD) støtter et felles budsjett fra partiene i den borgerlige Alliansen, sier Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra torsdag.

– Jeg mener at vi da skal være beredt til å ta ansvar, sier Kinberg Batra.

– Jeg er bekymret for utviklingen i Sverige, der det er for mange som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, og hvor tryggheten svikter mange. Dette takler ikke den svake Löfven-regjeringen, sier partilederen videre.

Sverige statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, har regjert siden 2014.

SD-leder Jimmie Åkesson sier i en uttalelse torsdag at Moderaternas utspill «i en viss forstand er et gjennombrudd» for Sverigedemokraterna. (©NTB)