Bush senior: Seremonideltakelse ville ført meg i graven

«Barbara og jeg er så lei oss for at vi ikke kan være til stede på din tiltredelsesdag 20. januar. Legen min sier at om jeg sitter utendørs i januar, kommer jeg til å havne seks fot under jorden. Det samme gjelder for Barbara. Så jeg regner med vi sitter fast i Texas», skriver Bush i et brev til Trump, gjengitt av ABC News. Videre skriver han at de alltid vil være med Trump og landet i ånden.

– Jeg vil at du skal vite at jeg ønsker deg alt det beste når du begynner denne utrolige reisen det er å lede vårt flotte land. Om jeg noensinne kan være til hjelp, vennligst si ifra.

Bush senior, som var USAs president fra 1989 til 1993, ble innlagt på sykehus i Houston i Texas lørdag med pusteproblemer som følge av en lungebetennelse. En talsmann for Bush-paret opplyser at Bush senior ble lagt i narkose for å få rensket luftveiene, men at han nå skal være stabil og forblir innlagt til observasjon.

Konen Barbara (91) er også innlagt på sykehus som følge av kraftig hoste og utmattelse. Legene sier de vil se hvordan hun reagerer på behandlingen før hun kan sendes hjem. (©NTB)