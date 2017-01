Broren og sønnen til Guatemalas president pågrepet

En anti-korrupsjonskommisjon opplyser at de to er mistenkt for å ha levert inn falske kvitteringer til en verdi av rundt 23.000 dollar, rett i underkant av 200.000 norske kroner, i et påstått forsøk på skattesvindel.

Presidentens bror sa til journalister utenfor rettsbygningen at han er uskyldig, og at han samarbeider med etterforskningen. Morales' 23 år gamle sønn, Jose Manuel Morales Marroquin, møtte frivillig opp for å svare på påtalemyndighetens spørsmål.

En talsmann for politiet sa senere at Marroquin var pågrepet.

– Som familie, all støtte. Og all støtte til loven som en borgerpresident, sa Morales onsdag.

Påtalemyndigheten i Guatemala har med støtte fra et FN-støttet antikorrupsjonsorgan ført en rekke anti-korrupsjonssaker, deriblant mot tidligere president Otto Perez Molina. (©NTB)