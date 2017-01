Hjem 30 savnet etter at hotell ble tatt av snøskred i Italia

Roma (NTB-AFP-AP): 30 personer er savnet og fryktes omkommet etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble begravd i et snøskred, bekrefter sivilforsvaret i landet. UD tror ingen nordmenn ble rammet.