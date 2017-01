30 brannmenn omkom da bygning kollapset i Iran

Den kjente 17 etasjer høye Plasco-bygningen ligger midt i Teheran, litt nord for den iranske hovedstadens basarer. Iransk fjernsyn viste torsdag hvordan brannmannskaper jobbet for å få brannen under kontroll da bygningen i løpet av noen sekunder kollapset. Tykk røyk steg opp fra stedet, og sjokkerte tilskuere gråt av redsel.

Minst 75 mennesker skal være skadd. Det er uvisst hvor mange som kan ligge innesperret under ruinene.

Plasco-bygningen ble oppført tidlig på 1960-tallet. Den var på den tiden Teherans høyeste bygning. (©NTB)