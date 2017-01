Røde Kors: Minst 70 drept i feilbombing i Nigeria

Det var Nigerias eget luftvåpen som bombet flyktningleiren tirsdag. Flygerne skal ha trodd at de bombet en av leirene til Boko Haram. I stedet rammet angrepet mennesker på flukt fra den ytterliggående islamistgruppa.

Ifølge ICRC har 46 personer fått så store skader at de trenger umiddelbar evakuering. De får nå behandling under åpen himmel under svært dårlige forhold, noe som øker risikoen for at flere av dem vil dø.

I en uttalelse onsdag uttrykker organisasjonen sjokk over at sivile og seks Røde Kors-arbeidere ble drept i angrepet, som skjedde i Rann, nær grensen til Kamerun.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch mener angrepet utgjør et brudd på folkeretten. (©NTB)