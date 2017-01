Obama forsvarer Manning-beslutning

– Hun ble stilt for retten, tok ansvaret for sin forbrytelse, hun fikk en dom som var svært disproporsjonal i forhold til hva andre som har lekket hemmeligstemplede dokumenter, har fått, og hun har sonet mye av straffen. Det var fornuftig å ettergi resten, sa Obama under sitt siste møte med pressen.

Manning ble pågrepet i 2010 og tre år senere dømt til 35 års fengsel for å ha lekket 700.000 sider hemmeligstemplede dokumenter fra det amerikanske forsvaret og diplomater til varslernettstedet WikiLeaks.

Denne uka etterga Obama mesteparten av dommen, og Manning blir løslatt 17. mai.

Obama benyttet også sin siste pressekonferanse som president til å rose pressekorpset i Det hvite hus og understreket at en fri presse er helt sentral i et demokrati som USA.

– Et demokrati fungerer ikke om vi ikke har velinformerte innbyggere, og dere er helt sentrale når det gjelder å fortelle folk hva som skjer i maktens korridorer, sa Obama. (©NTB)