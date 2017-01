Ny bredside mot norsk økolaks i EU

Saken ble tatt opp på et møte i EUs spesialkomité for landbruk denne uka. Belgia viser til at EUs økologiregelverk ennå ikke er blitt innført i EØS-landene Norge og Island, og at den tillatte overgangsperioden har utløpt for lengst.

Det betyr ifølge EU-kommisjonen at norske matvarer ikke kan markedsføres som økologiske i EU.

Belgia har nå tatt konsekvensen av dette og oppfordrer andre medlemsland til å gjøre det samme.

«Dette skaper en markedsforstyrrelse som kan være skadelig for våre foretak. Umiddelbare tiltak bør gjennomføres for å unngå ytterligere markedsforstyrrelse og for å gjenopprette balansen», skriver belgierne i et notat om saken.

Fra før har også enkelte andre land stanset salget av norsk økolaks, deriblant Frankrike. (©NTB)