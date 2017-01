Journalist drept i Honduras

Igor Padilla, en reporter for kanalen Hable Como Habla (HCH), er den 69. journalisten som er blitt drept i det voldsherjede, sentralamerikanske landet siden 2003.

Padilla var allerede død ved ankomst til sykehuset. Han hadde flere skuddskader, sier lege Arturo Bendana ved en privat klinikk i San Pedro Sula, Honduras' nest største by og en av verdens mest voldelige.

En kameramann som var med journalisten, sier Padilla gikk ut for å ta en telefon og ble skutt av menn i politiuniform. HCH-sjef Eduardo Maldonado sier journalisten dekket saker om politiet i byen, og at han ble truffet av rundt 20 kuler. Maldonado krever at myndighetene etterforsker drapet. Kun en firedel av journalistdrapene i landet har blitt etterforsket. (©NTB)