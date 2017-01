Joe Biden: – Russland er den største trusselen

På Verdens økonomiske forum i Davos holdt Biden onsdag sin siste store tale som amerikansk visepresident. Han hevdet at Russland vil forsøke å påvirke kommende europeiske valg med ett mål for øye: Å bryte ned den liberale verdensordenen.

For å underbygge påstanden pekte han både på Russlands militære innblanding i Ukraina og hackingen under valgkampen i USA, som Russland har fått skylden for.

– Det vil skje igjen. Det lover jeg dere, sa Biden til politikere og næringslivsledere som deltar på møtet i den sveitsiske alpebyen.

Han mener USA og Europa må stå sammen for å beskytte liberale verdier, et samarbeid som ikke minst sikres gjennom det felles engasjementet i NATO.

– Det er samme nasjonalistiske tanker nå som stengte land inne før andre verdenskrig. Å stenge porten og bygge murer gir falsk trygghet. Under president Putin har frykten for dette blitt sterkere, sa Biden. (©NTB)