Jammehs presidentperiode forlenget i tre måneder

Den valgte presidenten Adama Barrow gjorde det likevel klart at han formelt vil innta sin plass som president torsdag, enten Jammeh går av eller ikke.

– Vår framtid starter i morgen, tvitret Barrow onsdag.

For sin egen sikkerhet befinner Barrow seg i nabolandet Senegal fordi Jammeh nekter å gå av, og det er uklart hvordan en formell innsettelse av Barrow skal skje.

Samtidig varsler Nigeria at de sender et krigsskip til Gambia for «å trene». En rekke afrikanske land har forsøkt å overtale Jammeh til å gå av etter at han tapte valget, og de truer med militærinvasjon for å jage ham på flukt.

I mellomtiden blir tusener av britiske og nederlandske turister hentet ut av spesielle charterflygninger etter at deres myndigheter advarte mot å reise til Gambia. (©NTB)