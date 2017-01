Iran ønsker ikke at USA deltar i Syria-samtaler

– Vi motsetter oss amerikansk deltakelse og har følgelig ikke invitert dem, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif om samtalene som finner sted i Kasakhstan neste uke.

Det samme ønsket deles ikke av Russland og Tyrkia, som mener Donald Trumps ferske administrasjon bør være representert under samtalene. Trumps medarbeidere har bekreftet at de er blitt invitert til møtet.

Hvis amerikanerne ikke kommer, vil det være første gang USA ikke spiller en rolle under fredssamtaler om Syria, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– En utvidet deltakerliste vil øke sjansene for at samtalene ikke fører fram, sier Bahram Ghasemi, talsmann for det iranske utenriksdepartementet. Han hevder at det ikke råder uenighet med Russland og Tyrkia om hvem som skal delta.

Samtalene begynner i Kasakhstans hovedstad Astana kommende mandag. Representanter for syriske opprørsgrupper har sagt at de vil delta. (©NTB)