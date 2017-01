Irakiske styrker: – Har gjenerobret Øst-Mosul

General Talib al-Sheghati opplyser at området øst for elven Tigris, som deler byen, er gjenvunnet fra ekstremistgruppa IS. Det kom fram på en pressekonferanse i byen Bartella øst før Mosul onsdag.

Kunngjøringen kommer etter at styrkene har varslet om stor fremgang i Mosul de siste dagene. IS har fortsatt kontroll over den vestlige delen av byen.

Irakiske regjeringsstyrker, kurdiske peshmerga-soldater og allierte militsgrupper deltar i forsøket på å gjenerobre Mosul. Styrkene får støtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. (©NTB)