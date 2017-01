Bush senior overført til intensivavdeling

Bush senior, som var USAs president fra 1989 til 1993, ble innlagt på et sykehus i Houston i Texas lørdag med pusteproblemer som følge av en lungebetennelse. En talsmann for Bush-paret opplyser at Bush senior ble lagt i narkose for å få rensket luftveiene, men at han nå skal være stabil.

Kona Barbara er også innlagt på sykehus som følge av kraftig hoste og utmattelse.

George H.W. Bush har vært innlagt på sykehus med luftveisproblemer en rekke ganger i løpet av de siste årene. (©NTB)