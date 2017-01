Bakke-Jensen er glad for debatt om EØS

– Vi skal ønske denne debatten velkommen. Jeg mener vi har debattert EØS-avtalen altfor lite i Norge. Vi framforhandlet den i 1992. Så hadde vi en folkeavstemning i 1994 der vi sa nei til å bli med i EU. Og etter det har vi egentlig bare levd med EØS-avtalen, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han er denne uka på sitt første besøk i EU-hovedstaden Brussel som europaminister.

Motstanden mot EØS har spesielt vært voksende i LO og Frp den siste tida. I meningsmålinger sier fortsatt et flertall av de spurte at de er for avtalen. (©NTB)