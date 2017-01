Assange vil forhandle med USA

Assanges krav er at den angivelige etterforskningen mot ham i USA avsluttes.

– Han er åpen for forhandlinger på dette punktet. Han venter på et initiativ fra den amerikanske siden, sier Assanges svenske forsvarsadvokat, Per E. Samuelson, til nyhetsbyrået TT.

I forrige uke skrev WikiLeaks at Assange er villig til å bli utlevert fra London til USA hvis Obama benådet Manning, men ifølge Assanges advokat kan hans klient fortsatt ikke stole på at USA ikke vil straffeforfølge ham.

– USA sier jo ikke at Manning ikke har begått et lovbrudd. Assange kan derfor ikke stole på at USA ikke vil komme til å sikte ham, sier Samuelson.

Amerikanske myndigheter har ikke bekreftet at det foregår en etterforskning av Assange, men australieren, som har lekket hundretusener av amerikanske, hemmelighetsstemplede dokumenter, er overbevist om at så er tilfelle. (©NTB)