Amerikanske selskaper føler seg mindre velkomne i Kina

I en undersøkelse fra det amerikanske handelskammeret framgår det at det kinesiske regelverket og økte lønnskostnader er blant hovedårsakene til at amerikanske selskaper vil flytte virksomheten ut av Kina. I fjor svarte 77 prosent av selskapene at de følte seg mindre velkomne enn før i Kina, i år svarte 81 prosent det samme.

Rapporten med undersøkelsen kommer samme uke som Donald Trump skal innsettes som president og i en tid med økte spenninger mellom Kina og USA på grunn av politiske utspill fra begge parter.

Selskapene som har etablert seg i Kina sier de ikke merker mye til landets løfter om å åpne flere markeder for private og utenlandske aktører. 60 prosent svarer at de har liten tro på at Kina faktisk vil følge opp løftene sine i løpet av de kommende tre årene.

Under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos tirsdag sa den kinesiske presidenten Xi Jinping til USAs visepresident Joe Biden at landene deres må ha et stabilt samarbeidsforhold. Xi ga Biden ros for innsatsen for bedre forståelse mellom de to landene, mens Biden uttalte at USA håper på fortsatt positiv utvikling i det bilaterale samarbeidet, med økt tillit og utvidet samhandel.

Påtroppende president Trump har på sin side raslet med sablene overfor Kina allerede, både med trusler om forhøyete tolltariffer på import fra Kina og amerikansk revurdering av den nåværende «ett Kina»-politikken, der USA anerkjenner at Taiwan er en del av Kina. (©NTB)