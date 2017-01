Øyne rettet mot Assange etter reduksjon av Mannings straff

Forrige uke skrev WikiLeaks, som Assange er grunnlegger av, at Assange sier seg enig i å bli utlevert fra London til USA hvis Obama benådet Manning, til tross for «en grunnlovsstridig sak i justisdepartementet». Løftet vil nå bli testet, etter at Obama har kuttet ned straffen til 209 innsatte, blant dem Manning. Men Assanges svenske advokat Per E. Samuelson avviser overfor nyhetsbyrået TT at Manning formelt sett er benådet.

– USA sier jo ikke at Manning ikke har begått et lovbrudd. Assange kan derfor ikke stole på at USA ikke vil komme til å sikte ham, sier advokaten.

Obama reduserte Manning straff tirsdag, og hun slipper ut av fengsel 17. mai. Manning, som hadde tilgang til hærens fortrolige opplysninger om krigen i Irak og Afghanistan i jobben som etterretningsanalytiker, har sagt seg skyldig i å ha lekket en rekke hemmelige dokumenter til WikiLeaks i 2010.

I en uttalelse kaller Assange Manning «en helt, hvis mot burde applauderes». Assange sier videre at amerikanske myndigheter umiddelbart må avslutte krigen mot varslere og utgivere, «som WikiLeaks og meg selv», men han nevner ikke lovnaden om utlevering.

Assange har de siste fire årene hatt tilhold i Ecuadors ambassade i London. Han har nektet å møte påtalemyndigheten i Sverige, hvor han er anklaget for voldtekt, i frykt for å bli utlevert til USA. Justisdepartementet har ikke kunngjort noen tiltale mot Assange, og det er ikke kjent om han vil bli tiltalt etter de omfattende WikiLeaks-lekkasjene. (©NTB)