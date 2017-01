Xi: – Globalisering ikke skyld i verdens problemer

Forventningene var høye da Xi talte for en stappfull sal i den sveitsiske alpebyen tirsdag. Mens Donald Trump forbereder seg på å overta som USAs president, deltar den kinesiske presidenten for første gang på møtet som i årevis har vært dominert av vestlige politikere og næringslivsledere.

Her tok han til orde for at globaliseringen har ført til mye positivt. Han sa også at økonomisk globalisering verken kan få skylden for finanskrisen i 2008 eller den syriske flyktningsituasjonen. Men han sa også at den er et tveegget sverd når verdensøkonomien er under et nedadgående press.

– Ingen kommer til å tjene på en handelskrig, sa Xi i det som tilsynelatende var en kommentar til Trumps varsel om at han vil føre en mer proteksjonistisk økonomisk politikk.

– Proteksjonisme er som å stenge seg inne i et mørkt rom. Vind og regn kan holdes ute, men det kan også lys og luft, sa Xi, som samtidig ba om en mer inkluderende og bæredyktig globalisering.

Xi slo også et slag for klimaavtalen. Han sa at alle land som har signert avtalen, må holde seg til den, en uttalelse som også tolkes som et spark til Trump.