Tyskland fornøyd med Mays klare brexit-tale

Uttalelsene til statsminister Theresa May skaper noe mer klarhet om de britiske planene, uttalte Steinmeier etter Mays tale tirsdag.

Han synes det er bra at May insisterer på å beholde et godt forhold til EU, men han understreker at forhandlingene om Storbritannias uttreden først vil begynne når britene offisielt har bedt om utmelding.

– I morgen vil vi samordne den tyske holdningen til de kommende forhandlingene i et regjeringsmøte som skal handle om brexit, sier Steinmeier. (©NTB)