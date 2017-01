Tyrkisk politi tok nattklubb-angriper i Istanbul

Mannen ble funnet sammen med sin fire år gamle sønn i en leilighet i bydelen Esenyurt mandag etter en stor politiaksjon utført av tyrkisk politi og den nasjonale etterretningstjenesten MIT, skriver nasjonale medier. Pågripelsen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Den tyrkiske avisen Hürriyet navnga mandag den usbekiske IS-krigeren Abdulkadir Masjaripov, også kjent som EBU Muhammed Horasani, som gjerningsmannen. Medier har publisert bilder av den forslåtte pågrepne med blod i ansiktet og på genseren, og en person kledd i svart holder ham rundt halsen. Han skal ha motsatt seg pågripelse.

Masjaripov, som ifølge tyrkiske kilder tilhører den sentralasiatiske grenen av IS, skal ha dratt hjem til boligen sin i Zeytinburnu-distriktet i Istanbul etter massakren. Der hentet han sønnen, før de to flyktet videre sammen. Ifølge den private TV-kanalen NTV holdt de til et hus tilhørende en venn fra Kirgisistan. Denne vennen og tre andre personer er også pågrepet. Kirgiseren er en mann og de tre andre er kvinner, skriver nyhetsbyrået Anadolu.

Fireåringen er tatt hånd om av omsorgspersonell.

Den antatte gjerningsmannen har vært på rømmen i over to uker. Ifølge NTV har politiet i fire-fem dager visst hvor han befant seg, men utsatte razziaen så de kunne overvåke hans bevegelser og kontakt med andre. (©NTB)