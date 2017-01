Tyrkia: – Istanbul-mistenkt har tilstått

Guvernør Vasipi Sahin bekrefter at den mistenkte er en usbekisk statsborger. Han skal ha fått trening i Afghanistan.

Mannen har tilstått, og fingeravtrykkene hans stemmer over ens med avtrykk som antas å stamme fra gjerningsmannen, opplyste Sahin tirsdag.

Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, og Sahin bekrefter at angrepet ble utført på vegne av IS. Både IS og Tyrkia spiller viktige roller i krigen i nabolandet Syria.

Den mistenkte ble pågrepet i den europeiske delen av Istanbul i en politioperasjon mandag, ifølge tyrkiske medier. Mannen er navngitt som Abdulkadir Masjaripov.

39 mennesker ble drept i terrorangrepet mot en nattklubb i Europas største by nyttårsaften. Mange av de drepte var utlendinger, og nærmere 70 personer ble såret. (©NTB) (©NTB)