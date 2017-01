Trump møtte Martin Luther King juniors sønn

Trump fikk kun åtte prosent av stemmene fra USAs svarte befolkning, og mandag tvitret han hyllester til Martin Luther King. «Jeg feirer Martin Luther King-dagen og alt det fantastiske han sto for», skriver Trump, som traff sønnen Martin Luther King III i New York. De kom ut av en heis sammen og tok hverandre i hånden. Trump svarte ikke på spørsmål, men King sa de hadde hatt et konstruktivt møte og diskutert hvordan USAs stemmesystem kan forbedres.

King unngikk spørsmål om hvordan han reagerte på Trumps utspill mot borgerrettighetsaktivisten og kongressmedlemmet John Lewis, som var en nær støttespiller til Martin Luther King junior og hjalp til med å arrangere borgerrettighetsmarsjen mot Washington i 1963.

– Mye blir sagt i kampens hete på begge sider. Jeg tror på å bygge broer. Målet er å føre landet sammen, sa han etter møtet.

Kings søster hadde ikke en like forsonlig tone.

– Gud vil seire over Trump, sa Bernice King om den kommende presidenten. Hun har tidligere uttalt at hennes far ville ha møtt Trump, til tross for hans utspill. (©NTB)