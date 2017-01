Theresa May varsler fullt brudd med EU

May holdt tirsdag en lang tale der hun la fram sin visjon for landets utmelding av EU.

– Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap – mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU. Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.

Hun sto samtidig fast på at Storbritannia heller ikke vil prøve å beholde deler av medlemskapet eller prøve å kopiere modeller som andre land har.

Hun legger vekt på at landet vil jobbe for å få best mulig tilgang til EUs indre marked, til tross for at Storbritannia går ut. Men uten å være en del av det indre markedet, vil landet heller ikke betale store summer til EU.

Hvilken tilknytning britene ender opp med, blir likevel gjenstand for forhandlinger, understreker hun. (©NTB)