Russland åpner for å diskutere atomvåpen med Trump

Han mener slike samtaler også bør omfatte USAs rakettforsvar i Europa, våpen i verdensrommet og såkalte hypersoniske våpen.

USAs neste president Donald Trump antydet nylig at han kan heve sanksjoner mot Russland hvis landene blir enige om en avtale om å redusere antall atomvåpen. Tidligere har han tvert imot varslet opprustning av USAs atomarsenal.

På en pressekonferanse i Moskva tirsdag sa Lavrov at han tolket utspillet som et tilbud om å vurdere sanksjonene for legge grunnlag for samtaler om kjernefysiske våpen. Samtidig kom Lavrov med skarp kritikk av den ubekreftede etterretningsrapporten om Trumps forhold til Russland som nylig ble omtalt av amerikanske medier.

Forfatteren av rapporten er en «svindler» som har stukket av fra den britiske etterretningsorganisasjonen MI6, hevdet utenriksministeren. Han beskrev anklagene i rapporten som falske og absurde.

Lavrov bekreftet også at Trumps regjering er invitert til Syria-samtalene som skal holdes i Kasakhstan. Russland og Tyrkia har tatt initiativ til samtalene her. (©NTB)