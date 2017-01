Putin anklager Obama for å sverte Trump

Dette «skader USAs interesser, og skaden er enorm, sa Putin under en pressekonferanse tirsdag.

Putin avviste på nytt påstanden om at Russland sitter på kompromitterende opplysninger om Trumps omgang med prostituerte på et hotellrom i Moskva, angivelig for å kunne drive utpressing av ham ved senere anledninger.

Dette er usant, slo den russiske presidenten fast. Påstanden blir framsatt i rapporter skrevet av en tidligere britisk etterretningsagent før valget i USA, på oppdrag fra Trumps politiske rivaler i det republikanske og demokratiske partiet.

Folkene bak disse rapportene er «verre enn prostituerte», mener Putin. (©NTB)