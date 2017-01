Flere dør av bier enn av slanger i Australia

Over halvparten av dem som døde av bitt og stikk av giftige dyr, døde av allergiske reaksjoner i årene 2000-2013, ifølge forskere ved Melbourne-universitetet.

Undersøkelsen viser at folk som var stukket av bier og veps, sto for 33 prosent av innleggelsene på sykehus for stikk og bitt. Deretter fulgte edderkoppbitt på 30 prosent og slangebitt på 15 prosent.

– Australia har ry på seg for å være episenteret for alt som er giftig. Likevel er det aldri gjort noen skikkelig studie av bitt fra giftig dyr, sier Ronelle Welton, som ledet forskningsarbeidet.

Alt i alt døde 64 mennesker av giftige stikk eller bitt fra bier, veps og slanger i perioden 2000-2013 i Australia. Andre dødelig angripere inkluderte blant annet maur og maneter, men ingen døde av edderkoppbitt. (©NTB)