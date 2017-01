EU-president: Mer realistisk bilde av Londons ønsker

– Trist prosess, surrealistiske tider, men i det minste en mer realistisk uttalelse om #Brexit, skriver Tusk på Twitter etter talen til Storbritannias statsminister Theresa May.

Han skriver også at EUs gjenværende 27 medlemsland står samlet og er klare til å forhandle etter at britene har utløst artikkel 50 i EU-traktaten.

May har varslet at artikkel 50 vil bli utløst slik at forhandlingene i forbindelse med Storbritannias utmelding av EU kan starte i slutten av mars. (©NTB)