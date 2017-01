USA sender ti Guantanamo-fanger til Oman

Det opplyste Omans utenriksdepartement mandag morgen. Det foreligger ingen detaljer, men myndighetene opplyser at landet har gått med på overføringen etter en henvendelse fra Det hvite hus.

For få dager siden ble det opplyst at 19 av de gjenværende 55 fangene på den amerikanske militærbasen på Cuba har fått grønt lys til å løslates i løpet av de siste dagene før president Barack Obama overlater Det hvite hus til Donald Trump.

Obama har ikke fulgt opp valgløftet om å stenge Guantanamo-basen. I stedet har han redusert antall fanger.

Påtroppende president Donald Trump sa under valgkampen at han ikke bare ønsker å opprettholde Guantanamo-basen, men at han vil «fylle den opp med onde fyrer». (©NTB)