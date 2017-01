Trump mener brexit blir bra for britene

– Brexit kommer til å ende som en bra ting, sier han til den britiske avisen The Times ifølge Reuters, som har fått tilsendt utdrag av mandagens avis.

Trump sier han vil jobbe hardt for å få i stand en handelsavtale med Storbritannia på et «raskt og skikkelig» vis, og han bekrefter at han vil møte den britiske statsministeren Theresa May innen kort tid. Samtidig hevder han at NATO er utdatert.

– Jeg sa for lenge siden at NATO hadde problemer. For det første er den utdatert, fordi den ble formet for mange, mange år siden. For det andre så betaler ikke land det de skal betale, sier han i intervjuet, og han legger til at NATO er veldig viktig for ham. (©NTB)