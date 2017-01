Trump lover alle helseforsikring

Trump kom med uttalelsen i et intervju med Washington Post.

– Vi kommer til å ha forsikring for alle. Det var en filosofi innen visse kretser at om du ikke kan betale for det, så får du det ikke. Det kommer ikke til å skje med oss, sier han, men gir ingen ytterligere detaljer.

Den påtroppende presidenten har tidligere lovet å erstatte Barack Obamas helsereform med en «billigere og bedre» løsning i løpet av kort tid. (©NTB)