Trump langer ut mot CIA-sjefen

– Var det han som lekket de falske nyhetene?, spør Trump på Twitter, med henvisning til de ubekreftede dokumentene om anklager om at russisk etterretning sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump. De ubekreftede dokumentene ble i forrige uke publisert av BuzzFeed.

Kommentaren var en reaksjon på at Brennan i et intervju med Fox News kritiserte Trumps forståelse av verden.

– Jeg tror ikke han fullt ut forstår Russlands påvirkningskraft og handlinger, sa Brennan.

Brennan antydet også at Trump mangler «full forståelse» for Russlands aggresjon og at han mangler forståelse for hvorfor president Barack Obama innførte sanksjoner mot Russland for angivelig innblanding i det amerikanske presidentvalget.

– Herr Trump må forstå at frikjenning av Russland er et steg han må være svært, svært forsiktig med å ta, sa Brennan i intervjuet med Fox søndag. (©NTB)