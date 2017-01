Tidligere barnesoldat for retten i Haag

Tiltalen mot Ongwen er på 70 punkter, blant dem krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Selv hevder han å være et offer og viser til at han ble tvangsrekruttert til den ugandiske opprørsgruppen som tiåring.

– Jeg er en av dem som ble utsatt for LRAs grusomheter, sa Ongwen da rettssaken mot ham ble innledet i desember.

Den i dag 41 år gamle Ongwen er den første LRA-lederen som må svare for de mange overgrepene opprørsgruppa sto bak nord i Uganda i årene 2002 til 2005.

Ongwen overga seg til amerikanske spesialstyrker i januar 2015, mens Joseph Kony fortsatt er på frifot. Det antas at LRA-lederen skjuler seg i jungelen i Den sentralafrikanske republikk.

Aktor i saken mot Ongwen, Fatou Bensouda, medgir at det at den tidligere krigsherren selv ble kidnappet av LRA kan være en formildende omstendighet, men at dette likevel ikke er noe forsvar for de forbrytelsene han står tiltalt for. (©NTB)