Syrisk flyktning saksøker Facebook etter Merkel-selfie

Anas Modamani fra Darayya, en forstad til Damaskus, tok et bilde av seg selv med Merkel under statsministerens besøk i et tilfluktsområde for flyktninger i Spandau-distriktet i Berlin den 10. september i 2015. Selfien, samt bildet tatt av en pressefotograf, ble selve definisjonen på den tyske reaksjonen på flyktningkrisen, skriver den britiske avisa The Guardian.

Siden da har imidlertid bildene dukket opp i sosiale medier-innlegg som hevder den 19 år gamle mannen har vært involvert i både kriminalitet og terrorvirksomhet.

Blant annet ble han i mars i fjor identifisert som Najim Laachraoui, en av terroristene som sto bak Brussel-bombene. I jula ble Modamani pekt ut som en av dem som satte fyr på en sovende, hjemløs mann på T-banestasjonen i Berlin.

– Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sier Modamanis advokat Chan-jo Jun.

En talsmann på Facebook sier de fjernet innhold etter forespørsel fra advokaten. (©NTB)