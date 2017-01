Steinmeier bekymret over Trumps NATO-uttalelser

– NATO er gått ut på dato, sier Trump i et intervju med The Times og Bild. Trump legger til at forsvarsalliansen er svært viktig for ham.

Men Steinmeier lar seg ikke berolige. Han møtte mandag morgen NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og sier Trumps uttalelser ble «møtt med bekymring».

– Dette står i kontrast til det den påtroppende amerikanske forsvarsministeren sa i sin høring i Washington bare for få dager siden. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser den amerikanske politikken vil få, sier Steinmeier.

Steinmeier henviser til James Mattis, som er nominert som forsvarsminister. I en høring i Senatet torsdag sa Mattis blant annet at han støtter atomavtalen med Iran. (©NTB)