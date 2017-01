Pundet stuper etter brexit-varsel

FTSE 100-indeksen steg 0,1 prosent etter åpningstid mandag, til rekordhøye 7.341,93 poeng. De andre toneangivende børsene i Europa og Asia ble svekket.

Pundet stupte til 1,1986 dollar, det laveste nivået siden oktober 2016, da det en kort periode var nede på 1,1841 dollar.

Den britiske valutaen har tapt seg kraftig siden juni i fjor, da britene stemte for å forlate EU. Dette har ført til at aksjekursene til multinasjonale bedrifter som energigigantene Shell og BP har hatt oppgang på London-børsen.

De europeiske børsene CAC 40 i Paris og Frankfurt DAX 30-indeksen gikk ned henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent. Også de asiatiske aksjemarkedene opplevde nedgang mandag.

Pundet falt etter at Storbritannia varslet om kutt i EU-støtten dersom de ikke kan forbli i det indre markedet og samtidig begrense innvandringen, under løsrivelsen fra unionen. Ifølge medier skal May være forberedt på å akseptere en såkalt «hard brexit», og hun er ventet å holde en tale om planene tirsdag. Talen kan komme til å føre pundet opp og ned som i en berg-og-dalbane, ifølge Jeremy Stretch i Canadian Imperial Bank of Commerce. (©NTB)