Merkel: – Vi holder skjebnen vår i egne hender

Trumps uttaler seg om Europas framtid i intervjuer med britiske The Times og den tyske avisa Bilt. Her beskriver han også forsvarsalliansen NATO som utdatert – samtidig som han forsikrer at han mener alliansen er viktig.

Da hun møtte pressefolk mandag, sa Merkel at hun vil bidra til økonomisk framgang og styrket innsats i kampen mot terrorisme i de gjenværende EU-landene. Hun framholdt at europeerne holder sin skjebne i sine egne hender. (©NTB)