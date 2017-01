Klart for nyvalg i Nord-Irland

Nord-Irland-ministeren i den britiske regjeringen, James Brokenshire, kastet mandag inn håndkleet og medga at det ikke lar seg gjøre å overtale koalisjonspartnerne i provinsregjeringen til å fortsette samarbeidet.

Brokenshire sier at han håper at katolikkene i Sinn Féin og protestantene i unionistpartiet DUP skal finne sammen igjen etter valget, som kommer bare ti måneder etter forrige valg i provinsen.

Nord-Irland-ekspert Jan Erik Mustad mener den politiske krisen Nord-Irland nå står oppe i, er den verste på ti år.

– Jeg føler hver gang jeg er i Nord-Irland at det blir mer og mer usikkerhet om hva framtiden vil bringe. Nå har usikkerheten om brexit kommet på toppen av alt. Frykten er at håpløsheten skal bli så stor at enkelte grupper ser det som nødvendig igjen å ty til vold som et politisk virkemiddel, sa Mustad til NTB i forrige uke. (©NTB)