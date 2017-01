Irakiske styrker gjenerobret berømt Mosul-gravsted

Moskeen og gravmonumentet ble jevnet med jorda av den ytterliggående islamistgruppa IS da de inntok Mosul i 2014.

– Vi har gjenerobret kontrollen over Nabi Yunus-området og heist flagget over graven, sier en talsmann for de irakiske spesialstyrkene, Sabah al-Noman.

To andre nabolag øst i Mobul er også gjenerobret fra IS de siste dagene, ifølge Noman.

Nabi Yunus-moskeen var et populært mål for pilegrimer og det var derfor sterke reaksjoner da IS raserte helligdommen.

Den irakiske regjeringshæren hevder nå å kontrollere rundt 90 prosent av det østlige Mosul, men IS kontrollerer fortsatt den vestlige delen av byen. (©NTB)