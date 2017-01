FN: 10.000 sivile drept i Jemen

FN bygger sine tall på opplysninger innhentet fra sykehus og klinikker i Jemen og medgir at det reelle tallet på drepte kan være langt høyere.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen, som hadde tatt kontroll over hovedstaden Sana et halvt år tidligere.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårlig bombing av sivile i Jemen, noe som i desember fikk USA til å stanse leveransene av visse våpen til landet.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i Jemen.

Verdens matvareprogram (WFP) anslår at matsituasjonen nå er usikker for 14,4 millioner jemenitter, og 7,6 millioner står på randen av sult. (©NTB)