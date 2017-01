Enken etter Orlando-skytteren pågrepet

Noor Salman ble pågrepet i hjemmet sitt utenfor San Francisco i California, ifølge amerikanske medier. USAs justisminister Loretta Lynch bekrefter opplysningene. Hun blir trolig framstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Ifølge en kilde som avisen The New York Times har snakket med, vil hun bli siktet for å ha hjulpet ektemannen Omar Mateen, for å ha lagt til rette for angrepet samt for å ha hindret politiets etterforskning.

49 mennesker ble drept da Mateen i juni i fjor åpnet ild inne på nattklubben Pulse, en klubb for homofile, i Orlando i Florida. 53 andre ble såret. Mateen selv ble drept av politiet på åstedet. FBI omtaler angrepet både som et terrorangrep og hatkriminalitet. (©NTB)