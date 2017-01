Brende overbevist om fortsatt amerikansk NATO-støtte

I en kort uttalelse til NTB viser Utenriksdepartementet til samtaler Brende hadde med Trumps medarbeidere i desember. Han fikk da forsikringer om at den påtroppende presidenten vil opprettholde USAs forpliktelser overfor NATO.

I intervjuer med britiske The Times og den tyske avisa Bild viser Trump til tidligere uttalelser om at NATO er utdatert, men sier også at alliansen svært viktig.

Han framholder at mange europeiske NATO-land bør bruke mer penger på forsvar og bidra mer til NATO-samarbeidet. (©NTB)