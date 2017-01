32 omkom da fly styrtet i boligområde i Kirgisistan

Transportflyet krasjet da det forsøkte å lande i tett tåke mandag morgen.

De fleste omkomne bodde i landsbyen Dacha-Suu der flyet, et Turkish Airlines-fly på vei fra Hongkong til Istanbul via Bisjkek, styrtet ved 7.30-tiden lokal tid, sier en talsperson for landets helsedepartement. Fire piloter omkom også.

Flyplassen, som er landets største, er stengt for all flytrafikk etter ulykken. (©NTB)