Voldelige protester etter henrettelser i Bahrain

De tre mennene ble skutt av en eksekusjonspelotong etter at landets høyesterett for en uke siden opprettholdt dødsdommen mot dem. De ble dømt til døden for et bombeattentat som kostet tre politimenn livet i 2014, melder det statlige nyhetsbyrået BNA.

Henrettelsene er de første siden 2010 i det lille sunnimuslimske kongedømmet, som har vært preget av uroligheter siden myndighetene med militærstøtte fra Saudi-Arabia slo ned på sjialedede demonstrasjoner med krav om demokrati under den såkalte arabiske våren i 2011.

Henrettelsene utløste store demonstrasjoner i sjiamuslimske landsbyer. Demonstranter blokkerte veier med brennende dekk og politiet svarte med tåregass, ifølge innlegg på sosiale medier. Myndighetene i Bahrain tillater ikke internasjonale nyhetsbyråer å dekke hendelser i landet, skriver AFP.

– Dette er en svart dag for Bahrain, sier Sayed Ahmed Alwadaei, prosedyreleder for Bahrains institutt for rettigheter og demokrati.

Den London-baserte menneskerettighetsgruppen Reprieve fordømmer henrettelsene, og uttaler at henrettelsene ble utført til tross for alvorlige bekymringer for at domfellingen var basert på bevis innhentet under tortur. (©NTB)