Tyrkias nasjonalforsamling sier ja til grunnlovsendring

I den første avstemningen søndag stemte et flertall i nasjonalforsamlingen for de to siste kapitlene i reformen, som består av totalt 18 artikler. Det skjedde ved en første-avstemning om punktene. Det skal holdes en avstemning til, minst 48 timer etter den første. Der kreves det et flertall på tre femdeler. Lykkes det, vil Erdogan få reformen vedtatt i nasjonalforsamlingen, og grunnlovsendringene kan deretter legges ut til folkeavstemning.

Erdogans parti, Rettferdighets- og utviklingspartiet, sitter på 316 av nasjonalforsamlingens 550 plasser. Det krever dermed støtte fra andre hvis presidenten skal få det som han vil. Lederen av det høyreorienterte nasjonalistpartiet MHP, Devlet Bahceli, støtter reformen.

Grunnlovsendringene har vært debattert i Tyrkias nasjonalforsamling siden sist mandag, da visestatsminister opplyste at det trolig skal holdes folkeavstemning om en ny grunnlov. Den gi presidenten mer makt og innebærer blant annet å avskaffe statsministerposten. Den utøvende makten legges til presidenten og visepresidenten.

I praksis åpner forslaget for at Erdogan kan bli sittende i ytterligere to femårsperioder. Opposisjonen frykter at grunnlovsendringen er første steg på veien mot diktatur. (©NTB)