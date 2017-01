Opprørere har tatt over landsby i Kongo

Rundt 200 av de tidligere medlemmer av tutsi-opprørsgruppen M23, har kommet over grensen fra Uganda og har tatt over landsbyen Ishasha i Nord-Kivu-provinsen øst i Kongo, ifølge talsmann for den kongolesiske regjeringen, Lambert Mende.

– Hvordan kan våre ugandiske naboer, når vi har et dypt forpliktende forhold til, tillate at folk fra flyktningleirer tar seg – bevæpnet – over til vårt territorium, spør Mende. Kongos hær tillater ingen å krysse grensen uten tillatelse, og de har derfor «konfrontert» opprørerne, opplyser Mende.

M23 la ned våpnene i november 2013 etter en offensiv fra regjeringsstyrker og FN-styrkene i Kongo. Samme dag erklærte regjeringen i Kinshasa at M23 var helt beseiret.

Uganda og Rwanda er blitt anklaget for å støtte opprørerne, noe de selv avviser. Kongos myndigheter anklager jevnlig landene for å tillate at de tidligere opprørerne «beveger seg fritt» på deres territorium, istedenfor å stille dem for retten. (©NTB)