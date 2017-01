Bilder av drept 16-åring spres på nettet i Sverige

– Selve fotograferingen har jeg ingen kommentarer til. Sånn er det i dag, at folk løper rundt med kameraer. Men det er en stor tragedie at man deretter legger dem ut på nettet og utsetter familie og venner for dette, sier etterforskningsleder J.B. Cederholm.

Ifølge ham er det ingen informasjon på bildene som er skadelig for etterforskningen, men de kan føre til at vitner blir skremt til å vitne i saken.

– Det blir så tydelig. Døden er akkurat så ille som det ser ut på bildene, noe folk kanskje ikke tenker på så ofte. Så når de ser dem, blir de skremt. Det kan få innvirkning, sier Cederholm.

Makabre bilder fra høyprofilerte drapssaker har blitt spredt på nettet i Sverige tidligere. I 2008 ble obduksjonsbilder av to barn som ble drept i Arboga spredt via fildelingssiden The Pirate Bay. (©NTB)